Termoscanner e ingressi separati: ecco il calcio post Covid VIDEO - Salernitana e Pisa sono arrivate in momenti diversi, controllo della temperatura per tutti

Il clima è da mare. Ma, dopo l'emergenza Covid, è tempo di tornare a giocare. Salernitana-Pisa sarà la prima di dieci finali per il cavalluccio marino che torna in campo dopo oltre tre mesi di stop. Ma anche la prima partita con le nuove regole dettate dal protocollo sanitario varato dal comitato tecnico scientifico per ridurre al massimo il rischio contagi. Le due squadre, infatti, sono arrivate allo stadio in momenti separati e sono entrate da ingressi diversi: la Salernitana, intorno alle 16,15, dal varco 1 (lato Curva Sud), il Pisa dal varco 25 (zona Curva Nord). Misure rigide anche per dirigenti, staff e stampa: all'ingresso - come dimostrano le immagini - controllo della temperatura per tutti. Una nuova normalità con cui il calcio dovrà imparare a convivere.