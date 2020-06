FOTO | Salernitana-Pisa, all'Arechi c'è anche Lotito Proprietà al gran completo per la prima dopo l'emergenza Covid

In un Arechi deserto si rivede la proprietà della Salernitana al gran completo. Oltre a Marco Mezzaroma, che è in città da mercoledì, anche Claudio Lotito ha fatto tappa a Salerno per la prima dei granata dopo l'emergenza Covid. L'imprenditore romano - che mancava all'Arechi dalla partita casalinga contro il Perugia - è arrivato a Salerno intorno alle 17 e si è diretto subito negli spogliatoi. Poi si è intrattenuto con il socio e cognato e il direttore sportivo Angelo Fabiani, prima di accomodarsi in tribuna per seguire la sfida tra granata e toscani.