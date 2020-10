Salernitana, rush finale di mercato per sfoltire la lista over In entrata potranno arrivare solo under: resta viva l'idea Antonucci, serve pure un centrocampista

Nelle ultime 24 ore di calciomercato, l'imperativo in casa Salernitana è sfoltire la rosa. Una mission che è iniziata già da qualche giorno ma che dovrà essere necessariamente completata prima del gong del mercato. I granata, infatti, hanno la lista over piena e, quindi, potranno ingaggiare soltanto calciatori under. Ma in ogni caso sarà necessario cedere per evitare di lasciare tesserati fuori lista. Nelle scorse ore la Salernitana è riuscita a piazzare Altobelli al Catanzaro e Kalombo al Foggia, quest'ultimo insieme agli under Vitale e Iannone. Definito anche il prestito di Firenze al Novara; in Piemonte si accaserà anche Migliorini che non rientra nei piani del club granata. Cernigoi è in parola con la Juve Stabia che nei giorni scorsi aveva ingaggiato già Orlando.

Tra gli esuberi della lista over, però, ci sono ancora gli attaccanti Giannetti e Fella e i portieri Micai e Guerrieri. Il ruolo di vice Belec, infatti, dovrebbe essere ricoperto da Adamonis, under di proprietà della Lazio che in passato ha già indossato la maglia della Salernitana e che è in procinto di ritornare. Entro domani sera, dunque, bisognerà riuscire a trovare una sistemazione ai due portieri. Oggi, intanto, il club granata ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante Giuseppe Barone, 22enne italo-americano che si stava allenando già da tempo agli ordini di Castori. Il calciatore, che è figlio del dg della Fiorentina, dopo aver racimolato una manciata di minuti in America, è stato tesserato con il Perugia ma è stato frenato da un infortunio. Intanto la Salernitana ha lasciato aperto uno spiraglio anche per Antonucci della Roma e potrebbe tentare un ultimo assalto per riportare a Salerno uno tra Kiyine e André Anderson. Castori spera di avere un rinforzo anche in mezzo al campo ma, anche in questo caso, bisognerà puntare su di un under.