UFFICIALE. Salernitana, ingaggiato Antonucci dalla Roma La società granata ha ufficializzato il prestito dell'attaccante

Tutto come previsto. La Salernitana si assicura Mirko Antonucci, esterno offensivo 21enne che arriva in prestito dalla Roma. Il calciatore da domani sarà a disposizione di Fabrizio Castori. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, ha disputato una stagione con la maglia del Pescara, mentre lo scorso anno ha indossato la casacca del Vitoria Setubal in Portogallo.

«L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con l'A.S. Roma per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell'attaccante classe '99 Mirko Antonucci», l'annuncio del club granata.