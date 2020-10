UFFICIALE. Salernitana, due addii e un acquisto "di passaggio" Migliorini si trasferisce a titolo definitivo al Novara, Firenze ceduto in prestito

L'imperativo di queste ore in casa Salernitana è sfoltire la rosa. Ed è in questa direzione che vanno le due operazioni ufficializzate in serata dal club granata che ha reso note due cessioni. «L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con il Novara Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe '92 Marco Migliorini e per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe '93 Marco Firenze».

Contestualmente la società ha comunicato di aver acquisito dall'Atletico Terme Fiuggi a titolo definitivo l'attaccante classe '98 Filippo D'Andrea. Il 22enne, però, non farà parte della rosa di Fabrizio Castori: già venerdì, infatti, il Foggia aveva comunicato l'ingaggio in prestito del giovane calciatore che andrà a farsi le ossa in terza serie, rafforzando la collaborazione tra il cavalluccio marino e la società pugliese dove sono andati anche Sedrick Kalombo, Gaetano Vitale (acquistato dal Sorrento e girato in prestito ai dauni) e Carmine Iannone. Non è da escludere, a questo punto, che nelle prossime ore l'asse Salerno-Foggia possa essere percorso da altri calciatori. I rossoneri vorrebbero Giuseppe Fella che, tuttavia, piace anche al Bari. Ma non è da escludere nemmeno che anche Guido Guerrieri - arrivato ad agosto ma già in uscita - possa trasferirsi in Puglia.