LIVE. Mercato Salernitana: prima le uscite, poi rinforzi under Alle 20 suonerà il gong del calciomercato che decreterà lo stop alle trattative: la situazione

Ci sarà tempo fino alle 20 per effettuare operazioni in entrata e in uscita. In serata, infatti, all'Hotel Sheraton di Milano è previsto il gong del calciomercato. La Salernitana ha necessità soprattutto di sfoltire la rosa degli over, nella quale figurano ancora quattro calciatori in esubero. In entrata, dunque, arriveranno soltanto qualche under, a meno che la società di Lotito e Mezzaroma non si muova qualche altro over.

Il primo rebus da risolvere è legato al ruolo di vice Belec: sia Guerrieri che Micai dovrebbero salutare Salerno per favorire l'arrivo di un estremo difensore under che potrebbe essere Adamonis. L'estremo difensore arrivato dalla Lazio potrebbe finire in prestito in terza serie; più complicata la posizione di Micai che ha ancora tre anni di contratto con la Salernitana e non sembra intenzionato a lasciare la città d'Arechi, con il rischio concreto di vivere una stagione da separato in casa. In uscita anche l'attaccante Fella che piace molto sia al Bari che al Foggia. L'ultima cessione, infine, potrebbe riguardare o il pacchetto arretrato (uno tra Curcio e Karo) o l'attacco (Giannetti).

In entrata, invece, la Salernitana conta di ottenere nuovamente il prestito dalla Lazio di André Anderson che si sarebbe convinto a vestire nuovamente la maglia granata. Dalla Roma, invece, potrebbe arrivare Antonucci che andrebbe a rafforzare il pacchetto offensivo. Per il centrocampo, infine, l'acquisto fatto in casa dovrebbe essere Dziczek che, dopo il malore accusato nel giorno di San Matteo, avrebbe ottenuto l'idoneità e in giornata dovrebbe essere ufficializzato.