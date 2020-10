Calciomercato, Avellino a un passo da Fella Definita la formula dell'operazione per il trasferimento della Salernitana. Una sola incognita

L'Avellino tenta il colpo Giuseppe Fella per il reparto offensivo. L'attaccante è di proprietà della Salernitana che lo ha prelevato dal Monopoli dove ha siglato 17 reti (vice capocannoniere alle spalle di Antenucci) nello scorso torneo di serie C. In granata, però, il 27enne non ha trovato spazio ed è stato messo in lista d'uscita. Fella - che nel 2012/2013 ha già indossato la maglia dei lupi - sembrava destinato a trasferirsi al Foggia ma in queste ore ha preso quota la pista Avellino. L'operazione, che permetterebbe al calciatore di non allontanarsi da casa (ha origini salernitane), può andare in porto sulla base di un prestito secco. L'agente del calciatore Maurizio De Rosa attende di capire se ci siano chiamate al fotofinish dalla serie cadetta. Altrimenti si chiuderà con l'Avellino.