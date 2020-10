Salernitana-Pisa 4-1, Belec: «Salerno è una piazza importante» Il portiere granata: «Tutti possono sbagliare, l'importante è saper reagire»

Ha riscattato l'errore di Verona con una prestazione maiuscola, caratterizzata da parate importante e un assist. Vid Belec è stato uno dei protagonisti del successo conquistato dalla Salernitana sul Pisa. «Può capitare a tutti di sbagliare. Dopo l'errore c'è stata solo tanta voglia di andare avanti, non ho perso troppo tempo a pensare o ragionare. Si va avanti. Il mister è una persona meravigliosa, per me è stato importante non solo dopo la gara con il Chievo, anche quando eravamo insieme a Carpi, posso solo dire grazie sempre, e non solo oggi. Io penso a me stesso, so dove e come posso migliorare».

La Salernitana rappresenta una sfida importante per il portiere del cavalluccio marino. «La prima cosa che mi ha convinto a firmare è stata la presenza di mister Castori. Inoltre conosco Salerno e tifoseria e so che questa piazza può dare una grande mano alla squadra. La Salernitana è sempre una squadra che punta alla serie A, questo basta e avanza per accettare un’offerta del genere. Non abbiamo parlato di obiettivi precisi, ma ogni anno questa società cerca di raggiungere un obiettivo importante. Ogni gara è importante. In nazionale è andata bene, ho giocato l’amichevole e sono contento, anche lì siamo un gruppo giovane, ma vedo segnali positivi».

Sulla frattura con la tifoseria. «Conosco poco la vicenda, noi pensiamo al campo e provare a scendere in campo e dare il meglio, mi auguro però che i tifosi possano tornare allo stadio e darci una grande mano».