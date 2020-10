LIVE | Salernitana-Ascoli 0-0 Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Ascoli

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Veseli (31' st Lopez); Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli (31' st Anderson); Djuric, Tutino. In panchina: Adamonis, Mantovani, Capezzi, Karo, Iannoni, Dziczek, Giannetti, Antonucci, Baraye. Allenatore: Castori

ASCOLI (4-2-3-1): Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis, Kragl; Cavion, Saric; Tupta, Sabiri (1' st Lico), Pierini; Bajic (15' st Spendlhofer). In panchina: Sarr, Ndiaye, Corbo, Ghazoini, Cangiano, Donis, Matos, Gerbo, Sini, Chiricò. Allenatore: Bertotto

ARBITRO: Giua di Olbia (Assistenti: Vecchi-Della Croce - IV uomo: Massimi)

NOTE. Ammoniti: Di Tacchio (S), Cicerelli (S). Angoli: 4-3. Recupero 0' pt

31' - Doppio cambio per la Salernitana: entrano Anderson e Lopez, escono Cicerelli e Veseli.

29' - Ammonito Cicerelli.

27' - Cross dalla destra di Kupisz, Djuric stacca bene di testa ma la conclusione termina alta.

21' - Ascoli pericoloso nell'area di rigore granata: angolo battuto dalla destra, Tupta s'inserisce e calcia a volo, Belec respinge.

16' - Ammonito Di Tacchio.

15' - Cambio per l'Ascoli: esce Bajic, entra Spendlhofer

14' - Discesa sulla sinistra di Cicerelli che entra in area e tenta il tiro-cross, Leali ci mette i guantoni.

4' - Punizione di Di Tacchio, la palla rimbalza in area di rigore ma nessuno riesce ad impattarla.

3' - Incredibile doppia occasione per la Salernitana: Schiavone centra la traversa in pieno dalla distanza, la palla arriva a Tutino che appoggia per Aya, il difensore granata calcia di prima intenzione, Leali para con il piede.

2' - Punizione di Kragl dalla distanza, il tiro forte e teso si perde alto alla destra di Belec.

1' - Cambio nell'Ascoli: esce Sabiri, entra Lico. Si riparte all'Arechi.

SECONDO TEMPO

45' - Duplice fischio all'Arechi: si va al riposo sul risultato di 0-0 tra Salernitana e Ascoli.

44' - Conclusione dalla distanza di Sabiri, Belec blocca senza problemi.

31' - Ripartenza dell'Ascoli, Pierini tenta la conclusione a rete ma viene murato, la palla arriva a Bajic che calcia a giro a lato.

26' - Salernitana vicinissima al gol: conclusione di Tutino deviata da Brosco, la palla sbatte sul palo, sulla ribattuta Djuric non riesce a ribadire in rete e appoggia per Di Tacchio che conclude alto sulla traversa.

20' - Salernitana ancora pericolosa nell'area di rigore ascolana: Tutino guadagna il fondo e crossa al centro, Djuric manca il tap-in.

17' - Cavion ruba palla a Di Tacchio e s'inserisce in area di rigore, Belec ci mette i guantoni e respinge.

16' - L'Ascoli prova a farsi vedere dalle parti di Belec con Bajic ma il suo tiro a giro si perde alto sulla traversa.

10' - Ancora Salernitana pericolosa: punizione velenosa di Schiavone che rimbalza davanti a Leali, il portiere dell'Ascoli è bravo a deviare in angolo con un balzo felino.

2' - Salernitana subito pericolosa: cross dalla destra di Cicerelli sul quale nessuno dei calciatori presenti in area di rigore riesce a inserirsi, la palla arriva a Casasola che tenta un tiro-cross, Leali respinge e salva l'Ascoli.

1' - Fischio d'inizio di Salernitana-Ascoli

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Ascoli.

Castori cambia poco rispetto alla formazione che ha pareggiato a Vicenza: in difesa spazio a Veseli al posto di Lopez, mentre Cicerelli - che era già subentrato al Menti - sostituirà l'infortunato Lombardi. Per il resto tutto invariato. L'Ascoli, invece, si schiera con il 4-2-3-1 con Tupta, Sabiri e Pierini alle spalle di Bajic.

Per la sfida tra granata e bianconeri lo stadio Arechi potrà ospitare fino ad un massimo di 1000 spettatori: in prevendita sono stati venduti circa 300 tagliandi ai quali bisognerà aggiungere gli inviti fatti dalla società.

La pioggia che si sta abbattendo sullo stadio Arechi potrebbe rendere pesante il terreno di gioco e condizionare le due formazioni.