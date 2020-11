Salernitana-Cremonese 2-1, Castori: «Stiamo crescendo tanto» Il tecnico: «Il Covid crea apprensione, domani ripeteremo i tamponi. Viviamo alla giornata»

La vetta del campionato di serie B gli mancava dalla stagione in cui il suo Carpi approdò in massima serie. Nonostante tutto Fabrizio Castori, dopo il successo conquistato dalla Salernitana sulla Cremonese, prova ad evitare facili entusiasmi. «Sapevamo fosse una partita complicata. Loro hanno trovato il gol dopo pochi secondi e tutto è diventato molto più difficile. Poi però c’è stata la reazione e siamo riusciti a ribaltare il risultato. Il primato? Noi pensiamo a far bene tutte le partite. Da domani inizieremo a pensare alla prossima sfida con il Cosenza. Il campionato è molto equilibrato, bisogna vivere alla giornata, sfidando le tante incognite. Stiamo facendo bene, stiamo crescendo tanto di giornata in giornata e questo fa ben sperare». Come era accaduto già a Ferrara, la Salernitana ha sofferto la superiorità numerica della Cremonese in mezzo al campo. «Contro le squadre che giocano a cinque si trovano diverse difficoltà ma abbiamo anche le risorse per saper colpire e far male. La sosta ci ha spezzato il ritmo, non è stato facile ripartire anche dopo due settimane senza tanti nazionali. Anderson? Ha fatto la sua partita. Se non gioca mai non potrà mai prendere la condizione. Piano piano devo allargare il mio ventaglio di scelta e lanciare anche gli altri perché non si può pensare di giocare sempre con gli stessi. Capezzi? Ho scelto lui perché l’ho avuto a disposizione con Di Tacchio per due settimane, mentre Dziczek era in Nazionale e Schiavone ha avuto qualche problema. Per me l’allenamento è un punto fermo e da qui partono le mie scelte. Belec? Ho insistito per averlo perché è un portiere forte, viatico importante per fare risultato».

Unica nota stonata della serata è legata alla positività al Covid di Karo. «C’è apprensione, inutile negarlo. Sono convinto che in questa stagione bisogna vivere alla giornata senza fare troppi programmi. Abbiamo fatto i tamponi ieri e oggi, domani li ripeteremo. È un qualcosa che crea preoccupazioni così come nella vita di tutti i giorni. Dobbiamo stare attenti ad evitarlo anche perché abbiamo capito quanto sia subdolo».