Scommesse Salernitana-Pordenone, flusso anomalo da escludere Le variazioni di quota e le puntate sull'evento sembrano rientrare nella normalità di mercato

In base alle segnalazioni di siti sportivi e alle sollecitazioni ricevute sulle quote scommmesse relative al match con il Pordenone, la Salernitana ha richiesto - tramite nota ufficiale - l'intervento dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado che possa far luce sul caso "che costituirebbe senza alcun dubbio un danno in capo" al club, si legge nel comunicato pubblicato due giorni fa dalla società granata. Nel corso di "Granatissimi", il legale della Salernitana, Gian Michele Gentile, ha presentato gli scenari con la possibile inchiesta da parte della procura federale e ordinaria, ma dai primi dati in possesso dei bookmakers andrebbe escluso un flusso anomalo sulle quotazioni della gara giocata lunedì scorso all'Arechi. Le variazioni di quota e le puntate sull'evento rientrebbero nella normalità di mercato, secondo il sito specializzato Agipronews. Non ci sarebbe quindi un cambio repentino tale da insospettire l'agenzia anti-match fixing, attiva al ministero dell'Interno.