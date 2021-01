UFFICIALE. Salernitana, primo colpo: ingaggiato Coulibaly Il calciatore ritrova Castori dopo l'esperienza di Trapani

In estate era stato già vicinissimo a indossare la maglia della Salernitana. Ma l'Udinese aveva voluto trattenerlo, facendolo esordire anche in serie A. Con sei mesi di ritardo Fabrizio Castori può riabbracciare Mamadou Coulibaly, centrocampista che il tecnico ha già allenato a Carpi e Trapani. Un rinforzo importante e di spessore che, considerate le assenze degli squalificati Di Tacchio e Capezzi, domenica 17 farà il suo esordio nel big match contro la capolista Empoli.

Stamattina Coulibaly si è sottoposto alle visite mediche. Poi è stato accompagnato in sede per la firma che lo legherà alla Salernitana per i prossimi sei mesi. Di seguito la nota ufficiale del club:

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Udinese Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con opzione e controopzione del centrocampista classe ’99 Mamadou Coulibaly. Il calciatore indosserà la maglia numero 2.

foto Us Salernitana 1919