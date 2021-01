Salernitana, si complica la trattativa per l'ingaggio di Pajac La società granata si guarda attorno e valuta anche profili under

Alla fumata bianca che ha portato in granata il centrocampista Mamadou Coulibaly potrebbe seguirne un'altra grigia tendente al nero. La Salernitana, infatti, sta incontrando diverse difficoltà nella trattativa per Marco Pajac, esterno sinistro che il club aveva individuato come alternativa a Walter Lopez. Il calciatore del Cagliari sta tentennando, anche perché vorrebbe provare ad evitare il declassamento di categoria. A questo, poi, si aggiunge l'ingaggio elevato percepito dal croato che ha fatto arenare la trattativa. La Salernitana si sta guardando intorno, anche perché vorrebbe riuscire a chiudere un'altra operazione in entrata prima del big match di Empoli. La società granata, tra l'altro, deve fare i conti con la lista over che, al momento, è piena. Non è da escludere, dunque, che il club di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma possa optare su un profilo under che non andrebbe ad alterare gli equilibri della rosa granata.