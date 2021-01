Salernitana, notte verità: assalto alla capolista Empoli Castori si affida al 3-5-2: subito Coulibaly dal 1', out Dziczek e Cicerelli

Dopo le due sconfitte consecutive, la Salernitana prova a rialzarsi in casa della capolista Empoli. Sarà una notte (fischio d'inizio ore 21) verità per il cavalluccio marino, non tanto per la classifica quanto per l'umore dell'ambiente granata. Lo sa bene Fabrizio Castori che ha provato ad isolare il gruppo dalle vicende di mercato, chiedendo di lavorare con concentrazione e intensità. Di fronte la Salernitana si ritroverà una formazione che non ha mai perso tra le mura amiche e che, fin qui, si è dimostrata tra le più solide del torneo. Il tecnico granata sembra intenzionato a schierare i suoi con il 3-5-2. Il ballottaggio principale è a centrocampo dove non ci saranno per squalifica Di Tacchio e Capezzi. L'ultimo arrivato Coulibaly agirà da mezzala di destra, mentre uno tra Dziczek e Schiavone detterà i tempi in mezzo al campo. Sul centrosinistra Anderson sembra essere in vantaggio, mentre Lopez e Casasola completeranno il reparto. Per il resto non ci saranno grosse novità nell'undici che affronterà la capolista e che proverà a riscattare gli ultimi due passi falsi che hanno fatto scivolare in classifica il cavalluccio marino.

EMPOLI-SALERNITANA

Le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Parisi; Zurkowski, Stulac, Haas; Bajrami; La Mantia, Mancuso. In panchina: Furlan, Pratelli, Cambiaso, Casale, Terzic, Viti, Zappella, Damiani, Ricci, Moreo, Matos, Olivieri. Allenatore: Dionisi.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Schiavone, Anderson, Lopez; Tutino, Djuric. In panchina: Adamonis, Bogdan, Veseli, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Antonucci, Barone, Cicerelli, Giannetti, Gondo. Allenatore: Bocchini (Castori squalificato).

ARBITRO: Pairetto di Nichelino – assistenti Di Gioia e Mastrodonato – IV uomo: Prontera