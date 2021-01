Salernitana, botta in allenamento per Sy: risonanza negativa Il neo acquisto dei granata si era infortunato ieri pomeriggio al Mary Rosy

Nemmeno il tempo di arrivare a Salerno che Sanasi Sy è finito in infermeria. Il difensore francese, ufficializzato ieri mattina dalla Salernitana, nel pomeriggio è subito sceso in campo con il cavalluccio marino. Durante l'allenamento Sy è rimasto claudicante in seguito ad uno scontro di gioco con Casasola. La botta al ginocchio lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco e ad applicare subito il ghiaccio sulla zona dolorante. Fortunatamente per il calciatore 21enne non si tratta di nulla di grave, In mattinata il francese si è sottoposto a risonanza magnetica che ha dato esito negativo. Da capire se Sy rientrerà già sabato nella lista dei convocati per il match contro il Pescara. In Francia, infatti, ha disputato l'ultima partita a novembre. Poi a causa di qualche acciacco fisico ma anche per la decisione di non rinnovare il contratto con l'Amiens, era rimasto a guardare. A Castori e al suo staff il compito di fargli ritrovare quanto prima la miglior condizione.