Amarezza Heurtaux: «Salerno delusione sotto tutti i punti» Il difensore a Sportitalia ha parlato della sua avventura in maglia granata

«Salerno è stata una delusione sotto tutti i punti di vista». Thomas Heurtaux, ospite di SportitaliaMercato, ha commentato così l’esperienza dello scorso anno alla Salernitana. «Sono arrivato a Salerno in ritardo. Poi mi sono infortunato. Sono andato a giocare con la Primavera. Ho giocato poco ma penso di aver dimostrato qualcosa. Ho avuto tante promesse di rinnovo di contratto, ho rinunciato a dei soldi. Quando sono andato a parlare con il direttore, avevo detto “facciamo le cose per bene”. Non me l’aspettavo, perché ho dato disponibilità su tutto».