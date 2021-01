Salernitana, altro rinforzo in arrivo: fatta per Durmisi Il difensore della Lazio è atteso nelle prossime ore a Salerno

Alla fine Claudio Lotito è riuscito a spuntarla: Riza Durmisi sarà un nuovo calciatore della Salernitana. In giornata c'è stato l'affondo decisivo per portare il calciatore alla corte di Fabrizio Castori. L'esterno sinistro di difesa ha accettato di ripartire dalla serie B per provare a mettersi in evidenza e, magari, riuscire a conquistare una convocazione per l'Europeo con la nazionale danese. Dopo Sy, dunque, il tecnico della Salernitana avrà ancora un'altra alternativa sull'out mancino. Già domani dovrebbe arrivare l'ufficialità del passaggio in granata di Durmisi. Il 27enne era arrivato alla Lazio nella stagione 2018: in biancoceleste ha disputato una ventina di partite tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Lo scorso anno ha indossato la maglia del Nizza mentre ha trascorso gli ultimi sei mesi fuori rosa alla Lazio. In granata proverà a rilanciarsi e a trovare quella continuità che gli è mancata negli ultimi anni.