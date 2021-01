FOTO. Salernitana, visite mediche e firma per Durmisi Il calciatore di proprietà della Lazio pronto a iniziare la sua nuova avventura

La prima giornata salernitana di Riza Durmisi è iniziata pochi minuti dopo le 10.40. Il difensore di proprietà della Lazio, dopo essere arrivato ieri sera nell'albergo che ospita il ritiro della Salernitana, questa mattina sosterrà visite mediche e poi si recherà in sede per firmare il contratto che lo legherà al cavalluccio marino fino a giugno 2021. Prestito secco per il mancino danese che in granata proverà a mettersi in mostra per riconquistare la maglia della sua Nazionale, anche in vista degli Europei. Ad accompagnarlo in queste prime tappe salernitane c'è il dirigente Alberto Bianchi con il quale ha lasciato l'albergo.

La restante parte della squadra, invece, aveva abbandonato la struttura di via Allende già un'oretta prima: ad attendere calciatori e staff tecnico c'era un pullman che ha provveduto a trasferire i calciatori dall'albergo al Mary Rosy dove è in programma la seduta di rifinitura.