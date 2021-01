Salernitana-Pescara, Castori: "Adesso torniamo a fare punti" Sul mercato: "Abbiamo allargato la rosa. Attaccanti? Per ora mi tengo ben stretti i miei"

“Non è successo niente di diverso da quello che succede ad altre squadre. C'è stata una normale flessione in un campionato molto dispendioso. Noi abbiamo tirato al massimo fino a gennaio, come tutte le cose le pile si sono un po' scaricate”. Così Fabrizio Castori ha parlato alla vigilia di Salernitana-Pescara, presentando il match in programma domani pomeriggio allo stadio Arechi. “Abbiamo cercato di metterci alle spalle questo momento, non ci vogliamo portare dietro le scorie di queste tre partite. Abbiamo lavorato molto bene in questi giorni, è un gruppo di ragazzi che si vogliono bene e si stimano quindi non c'era bisogno di ricompattare l'ambiente”.

In questa seconda parte di stagione, anche grazie ai rinforzi arrivati in questi giorni, la Salernitana sembra intenzionata a utilizzare maggiormente il 3-5-2. “Siamo partiti con l'idea del 4-4-2, l'infortunio di Lombardi ci ha costretto a virare su altri moduli. Essendo un po' a corto di esterni e avendo più giocatori di centrocampo, abbiamo deciso di virare sul 3-5-2. Non mi sono mai fissato su di un modulo ma penso che il 3-5-2 sarà il nostro modulo base. Per ora abbiamo rinforzato la catena di sinistra anche se, per ora, i calciatori arrivati non sono ancora disponibili al 100%. Valutiamo i progressi che potrebbe fare la squadra e decideremo come proseguire sul mercato. Io sono molto contento dei miei quattro attaccanti, in giro non vedo grandissime alternative quindi per adesso mi tengo ben stretti i miei calciatori. Tuttavia se dovesse presentarsi l'occasione la società non si tirerà indietro”.

Il match con il Pescara sarà un banco di prova particolarmente impegnativo per la Salernitana. “È una squadra che merita di massimo rispetto, peraltro allenata da un tecnico che conosce molto bene la piazza e che ci terrà a fare bella figura. Noi dobbiamo resettare il recente passato, non si può pensare alle partite perse, dobbiamo avere lucidità e affrontare la partita per ripartire e ricominciare a fare punti”. Sul possibile ingaggio di Kiyine: “Quando arriverà lo valuterò e potrò fare tutte le considerazioni del caso. L'importanza di aver allargato la rosa ci può coprire in caso di eventuali defezioni future”.

Domani Castori potrebbe cambiare qualcosa in avanti con Tutino che potrebbe partire dalla panchina. “Si fa fatica a cambiare quando le cose vanno bene. Arriva poi il momento in cui si paga un po' ed è normale che bisogna allargare il ventaglio delle soluzioni”.