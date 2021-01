UFFICIALE. Salernitana, Durmisi arriva in prestito dalla Lazio «Ho accettato con grande entusiasmo questa sfida e ringrazio la società per avermi voluto qui»

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ’94 Riza Durmisi. Il calciatore indosserà la maglia numero 24.

«Voglio ringraziare i presidenti e il direttore per avermi voluto qui a Salerno. Avevo diverse richieste anche da club esteri ma ho fortemente voluto la maglia granata e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister. In tanti mi hanno parlato benissimo di Salerno, ho accettato con grande entusiasmo questa sfida e ringrazio ancora la Società per avermi voluto qui».

foto U.S. Salernitana 1919