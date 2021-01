Salernitana-Pescara, ora Castori vuole scacciare la crisi Il tecnico si affida al 3-5-2: in avanti Gondo preferito a Tutino, ancora out Cicerelli

Le tre sconfitte consecutive subite contro Monza, Pordenone ed Empoli hanno fatto suonare un pericoloso campanello d'allarme in casa Salernitana. Una crisi che Fabrizio Castori vuole provare a mettersi alle spalle. L'occasione passa per la sfida di questo pomeriggio (ore 16) contro il Pescara: il tecnico del cavalluccio marino si affiderà al 3-5-2 - che, come spiegato in conferenza stampa, sarà il modulo base dei granata - ma cambierà diverse pedine. In difesa si rivedranno Bogdan e Mantovani con Gyomber centrale; a centrocampo Di Tacchio detterà i tempi con Coulibaly e Capezzi (preferito a Cicerelli) nel ruolo di mezzali e Casasola e Kupisz sulle corsie esterne. Novità anche in attacco: Tutino tirerà il fiato e sarà sostituito da Gondo che farà coppia con Djuric. Il Pescara dell'indimenticato ex Roberto Breda farà 3-5-2: esordio dal 1' per il neo acquisto Soresen, mentre in avanti agiranno Galano e Cetar.

SALERNITANA-PESCARA

(stadio Arechi - ore 16) - Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Kupisz; Gondo, Djuric. In panchina: Adamonis, Aya, Veseli, Lopez, Sy, Iannoni, Schiavone, Barone, Cicerelli, Giannetti, Tutino. Allenatore: Castori.

PESCARA (3-5-2): Fiorillo, Soresen, Bocchetti, Jaroszynski; Bellanova, Memushaj, Valdifiori, Maistro, Nzita; Galano, Ceter. In panchina: Alastra, Radaelli, Balzano, Guth, Masciangelo, Busellato, Omeonga, Machin, Crecco, Fernandes, Capone, Odgaard. Allenatore: Breda

ARBITRO: Marini di Roma – assistenti: Palermo e Massara; IV uomo: Marchetti