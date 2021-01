LIVE | Salernitana-Pescara 1-0 Segui gli aggiornamenti in diretta dallo stadio Arechi di Salerno

La diretta testuale di Salernitana-Pescara

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Cicerelli; Gondo, Djuric. In panchina: Adamonis, Aya, Veseli, Lopez, Sy, Iannoni, Schiavone, Barone, Kupisz, Giannetti, Tutino. Allenatore: Castori.

PESCARA (3-5-2): Fiorillo, Soresen, Bocchetti, Jaroszynski; Bellanova, Memushaj, Valdifiori, Maistro, Nzita; Galano, Ceter. In panchina: Alastra, Radaelli, Balzano, Guth, Masciangelo, Busellato, Omeonga, Machin, Crecco, Fernandes, Capone, Odgaard. Allenatore: Breda

ARBITRO: Marini di Roma – assistenti: Palermo e Massara; IV uomo: Marchetti

RETI: 8' pt Gondo (S)

NOTE. Ammoniti: Mantovani (S). Angoli: 1-0.

8' - GOL SALERNITANA - Granata avanti sugli sviluppi di un calcio d'angolo: doppia sponda aerea di Casasola e Djuric, Gondo da due passi spinge il pallone in fondo al sacco.

7' - Miracolo di Fiorillo che dice di no a Capezzi che aveva approfittato di una sponda aerea di Djuric.

2' - Salernitana subito nell'area di rigore del Pescara: Fiorillo smanaccia un traversone, Capezzi prova a sorprenderlo, il portiere blocca.

1' - Fischio d'inizio

IL PRE-GARA. Confermate quasi tutte la anticipazioni della vigilia in casa Salernitana: l'unica novità è rappresentata dall'impiego di Cicerelli dal 1' al posto di Kupisz sull'out di sinistra a centrocampo. Per il resto Castori si affida al 3-5-2: davanti a Belec spazio a Bogdan, Gyomber e Mantovani. Di Tacchio detterà i tempi in mediana con Capezzi e Coulibaly ai suoi fianchi e Casasola e Cicerelli sulle corsie esterne. In avanti gioca Gondo - e non Tutino - in coppia con Djuric.