Salernitana, Kiyine all'Arechi: fumata bianca in arrivo Sarà la terza esperienza con la maglia granata per il calciatore marocchino

Venerdì sera Sofian Kiyine aveva impostato il navigatore della sua auto con destinazione Salerno. Ieri il centrocampista marocchino ha prima trascorso qualche ora in città e poi ha fatto tappa all'Arechi per seguire da vicino quelli che a breve dovrebbero essere i suoi nuovi compagni di squadra. L'ex Chievo Verona è arrivato in via Allende pochi minuti prima del fischio d'inizio e si è accomodato in Tribuna Autorità al fianco di Riza Durmisi (suo compagno di allenamenti alla Lazio) e Sanasi Sy. Un segnale chiaro di quello che sarà il suo futuro. Claudio Lotito, infatti, ha spinto tanto per riportare il 23enne alla Salernitana e la fumata bianca potrebbe arrivare nella giornata di domani. Prima, però, il calciatore si confronterà con dirigenza e tecnico per sciogliere gli ultimi dubbi. Per Kiyine si tratterebbe della terza esperienza con la maglia granata sulle spalle.