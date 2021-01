Salernitana, la Virtus Entella sonda Veseli Il difensore è assistito dallo stesso agente di Giannetti e di...Pettinari

Quando mancano cinque giorni alla chiusura del calciomercato, in casa Salernitana la priorità è sfoltire la rosa. La società ha messo in lista di sbarco i calciatori che non rientrano nei piani di Fabrizio Castori e proverà a trovare loro una nuova sistemazione. Uno dei primi che potrebbe salutare Salerno è Federic Veseli, difensore della Nazionale albanese che era stato il primo rinforzo ingaggiato la scorsa estate. Il 28enne è sceso in campo dieci volte, collezionando appena 400'. Il suo futuro potrebbe essere alla Virtus Entella: la società ligure ha sondato la disponibilità del calciatore che a Chiavari ritroverebbe Vincenzo Vivarini, allenatore che lo ha già avuto alle sue dipendenze nella stagione 2017/2018.

Il difensore, tra l'altro, è assistito dalla Tmp Soccer, scuderia di agenti che ha in procura anche Niccolò Giannetti. L'ex attaccante del Livorno è tra quelli che potrebbero salutare Salerno ma, per il momento, tutto resta in stand-by. La Salernitana proverà a cedere il 29enne per provare a piazzare un colpo in avanti negli ultimi giorni di mercato. Castori riabbraccerebbe volentieri Stefano Pettinari, attaccante in uscita dal Lecce e che ha lo stesso agente di Veseli e Giannetti. La trattativa, però, non è agevole: la società salentina chiede cifre importanti per far partire il calciatore che, tuttavia, è in scadenza di contratto. Probabile che la questione possa essere risolta soltanto nelle ultime ore di mercato.

Intanto il primo posto nella lista degli over verrà liberato da Antreas Karo che era già stato escluso dalla lista dei convocati per il ritiro che ha preceduto la partita con il Pescara ed è in procinto di accasarsi all'estero.