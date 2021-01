Rimborsi abbonamenti 2019/2020, prorogati i termini Sarà possibile inviare la richiesta fino alle 13 del 15 febbraio

L’U.S. Salernitana 1919 informa che il termine ultimo per inviare la richiesta dei voucher di rimborso degli abbonamenti per le partite casalinghe del Campionato di Serie B 2019/2020 disputate a porte chiuse è stato prorogato alle ore 13:00 del 15 febbraio 2021. Qui tutte le informazioni per procedere al rimborso.

Si ricorda inoltre che, qualora non fossero leggibili in maniera chiara sul proprio abbonamento tutte le informazioni necessarie per richiedere il rimborso, è possibile procedere alla richiesta dei dati scrivendo a biglietteria@ussalernitana1919.it