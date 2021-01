Salernitana, ufficiale il ritorno di Kiyine Trasferimento a titolo temporaneo dalla Lazio, via alla terza avventura in granata

Prima gli indizi social (la foto in bianco e nero con la maglia della Salernitana indossata nella scorsa stagione), poi le Stories Instagram a segnalare il percorso di avvicinamento e infine la presenza in tribuna per seguire dal vivo Salernitana-Pescara. Da questa mattina, Sofian Kiyine è ufficialmente rientrato nella rosa della Salernitana. Il jolly offensivo marocchino torna in granata con la formula del prestito. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver ratificato l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe ’97 Sofian Kiyine. Il calciatore indosserà la maglia numero 31", ecco la nota ufficiale del club granata con la firma di Kiyine, pronto a iniziare la terza avventura con la Salernitana, e che ha siglato il contratto in compagnia del direttore sportivo, Angelo Fabiani. Ultimi giorni di mercato, obiettivo uscite prima di un ingresso last minute: questa la prospettiva del Cavalluccio Marino verso il rush finale della sessione invernale.

Foto: pagina ufficiale Facebook U.S. Salernitana 1919