UFFICIALE |Salernitana, Iannoni in prestito alla Juve Stabia Il centrocampista aveva fatto il suo esordio in B ad Empoli

La Salernitana cede in prestito alla Juve Stabia il giovane centrocampista Edoardo Iannoni. Il classe 2001, prelevato in estate dal Trastevere, ha esordito in serie B nella trasferta persa in casa della capolista Empoli. Per lui pochi minuti tra campionato e Coppa Italia ma convocazioni che hanno aumentato comunque il suo bagaglio di esperienza. Adesso il 20enne avrà la possibilità di giocare in terza serie con la Juve Stabia. Di seguito la nota pubblicata sul sito ufficiale della società granata:

«L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Juve Stabia per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe ’01 Edoardo Iannoni».