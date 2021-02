Reggina-Salernitana, Castori conferma la "squadra che vince" Un solo cambio rispetto al Pescara: Kupisz al posto di Cicerelli. Le probabili formazioni

“Squadra che vince, non si cambia”. Fabrizio Castori si affida al vecchio motto per provare a dare continuità al successo conquistato dalla Salernitana sul Pescara. Questa sera (fischio d'inizio ore 21) sul campo della Reggina il tecnico del cavalluccio marino confermerà in blocco la squadra che sabato scorso ha battuto gli adriatici dopo i tre ko consecutivi. L'unica novità sarà rappresentata dall'impiego di Kupisz sull'out di destra al posto dello squalificato Casasola. Per il resto sarà riproposta la stessa formazione: Bogdan, Gyomber e Mantovani comporranno il terzetto davanti a Belec. In mediana Di Tacchio avrà ai suoi fianchi Coulibaly e Capezzi, mentre Cicerelli si posizionerà sull'out mancino. In avanti Gondo sarà preferito nuovamente a Tutino per far coppia con Djuric. Sul fronte opposto la Reggina si schiererà con il 4-2-3-1: Baroni lancerà subito nella mischia gli ultimi due arrivati Crimi e Montalto che proveranno a risollevare la formazione amaranto.

REGGINA-SALERNITANA

Le probabili formazioni

(stadio Granillo – ore 21)

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Liotti; Bianchi, Crimi; Situm, Menez, Micovschi; Montalto. In panchina: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Rossi, Stravropoulos, Del Prato, Faty, Folorunsho, Bellomo, Denis, Edera. Allenatore: Baroni.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Cicerelli; Gondo, Djuric. In panchina: Adamonis, Aya, Veseli, Sy, Durmisi, Lopez, Dziczek, Kiyine, Schiavone, Anderson, Giannetti, Tutino. Allenatore: Castori.

ARBITRO: Abisso di Palermo – assistenti: Callari e Cipressa – IV uomo: Pezzuto