Salernitana, asse con il Pescara: vicino un difensore Ultime ore di mercato, ai saluti Giannetti e Lopez

Le ultime ore di calciomercato potrebbero riservare sorprese in casa Salernitana. La società granata, rappresentata a Milano dal dirigente Alberto Bianchi - che è in costante contatto con il ds Angelo Fabiani, al seguito della squadra in Calabria - sta lavorando ad una serie di operazioni. In queste ultime ore è caldo l'asse con il Pescara: la società adriatica ha da tempo manifestato l'interesse per Niccolò Giannetti, attaccante che la Salernitana vorrebbe cedere. A Pescara il calciatore ritroverebbe Roberto Breda che lo ha già allenato a Livorno. Percorso inverso potrebbe fare Pawel Jaroszynski, esterno sinistro che ha già indossato la maglia granata lo scorso anno. A salutare, quindi, sarebbe Walter Lopez che ha un'intesa con la Triestina: il sudamericano era vicino al rinnovo con la Salernitana, poi gli arrivi di Sy e Durmisi hanno cambiato le carte in tavola. E ora l'addio potrebbe essere ad un passo. Con la partenza di Giannetti, naturalmente, la Salernitana dovrà cercare fino all'ultimo d'ingaggiare un attaccante: e in tal caso la pista Stefano Pettinari potrebbe tornare a farsi calda.