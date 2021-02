Salernitana, in avanti può arrivare La Gumina via Lazio La società biancoceleste sta provando ad ingaggiare l'attaccante dalla Sampdoria

Quando mancano cinque ore al gong del calciomercato la Salernitana prova a chiudere un colpo importante per il reparto offensivo. Il rinforzo del cavalluccio marino potrebbe arrivare via Lazio. La società biancoceleste sta provando a rilevare dalla Sampdoria, l'attaccante 24enne Antonino La Gumina. I blucerchiati dovrebbero prima riscattare il calciatore dall'Empoli (il trasferimento era in prestito con obbligo di riscatto) e poi cederlo alla Lazio che lo girerebbe in prestito alla Salernitana. I rapporti con la Sampdoria sono buoni come testimoniato in estate dalle operazioni che hanno portato a Salerno il portiere Vid Belec e il centrocampista Leonardo Capezzi. Adesso, dopo la partenza di Niccolò Giannetti - promesso sposo del Pescara che girerà in prestito ai granata Pawel Jaroszynski - potrebbe arrivare anche La Gumina. Il 24enne ha disputato 8 presenze tra campionato e Coppa Italia con i blucerchiati, mettendo a segno un gol proprio contro la Salernitana.