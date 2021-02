Salernitana: saluta Lopez, arriva un centrocampista under Mercato in continua evoluzione: si prova a chiudere anche per l'attaccante

Il mercato della Salernitana è in continua evoluzione. Quando mancano tre ore alla chiusura delle trattative, la società granata è ancora molto attiva sia in entrata che in uscita. Il passaggio di Walter Lopez alla Triestina porterà in granata il centrocampista Reda Boultam, under (1998) cresciuto nel settore giovanile dell'Ajax. Il 22enne quest'anno ha collezionato 9 presenze, mettendo a segno due gol con la maglia dei biancorossi. Per due stagioni ha giocato in serie B con la Cremonese, collezionando 18 presenze e un gol.

Definita anche l'operazione che porterà Niccolò Giannetti al Pescara e Pawel Jaroszynski in granata. Via Lazio, invece, potrebbe arrivare il rinforzo per l'attacco: la società biancoceleste sta trattando con la Sampdoria l'acquisto di Antonino La Gumina che, dopo la firma con i capitolini, verrebbe girato in prestito alla Salernitana. Ma la pista, rispetto alle score ore, sembra essersi leggermente raffreddata. A tre ore dal gong, tutto può succedere.