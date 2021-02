LIVE | Reggina-Salernitana, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Loiacono, Cionek, Stravropoulos, Liotti; Bianchi, Crimi; Edera, Folorunsho, Menez; Montalto. In panchina: Guarna, Plizzari, Bellomo, Denis, Micovschi, Delprato, Dalle Mura, Faty. Allenatore: Baroni.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Cicerelli; Gondo, Djuric. In panchina: Adamonis, Aya, Veseli, Sy, Durmisi, Dziczek, Kiyine, Schiavone, Anderson, Tutino. Allenatore: Castori.

ARBITRO: Abisso di Palermo – assistenti: Callari e Cipressa – IV uomo: Pezzuto

Tutto confermato in casa Salernitana: Castori conferma in blocco la squadra che ha battuto il Pescara. L'unica novità è rappresentata da Kupisz al posto dello squalificato Casasola. Seconda esclusione consecutiva per Tutino che potrebbe avere spazio a gara in corso. Panchina "corta" per il cavalluccio marino: non ci sono Giannetti e Lopez che erano partiti per Reggio Calabria ma che sono stati ceduti nell'ultimo giorno di mercato.