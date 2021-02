Salernitana, a sorpresa firma un giovane attaccante norvegese "Avevo richieste da diversi club europei ma ho scelto Salerno con entusiasmo"

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe ’97 Julian Kristoffersen. Il calciatore, che era svincolato, ha firmato un contratto fino al 2024 e indosserà la maglia numero 19. Lo scorso anno ha indossato la maglia del Jeonnam Dragons, squadra militante nella seconda divisione del campionato coreano e con la quale aveva messo a segno 5 gol in 24 partite. Il 23enne norvegese ha collezionato anche 5 presenze con la nazionale Under 21 del suo Paese. In precedenza ha giocato in Danimarca e Svezia.

“Sono felicissimo di essere arrivato in un club italiano così importante e ambizioso” le prime parole in granata di Kristoffersen. “Avevo richieste da diversi club europei ma quando mi è stata prospettata la possibilità di venire qui a Salerno sono stato davvero entusiasta. Sono rimasto colpito dalla bellissima città, dalla sua caldissima tifoseria e non vedo l’ora di iniziare”.