Salernitana, è emergenza infortunati: in quattro ai box Castori spera di recuperarne qualcuno in vista della sfida con il Chievo Verona

La settimana che porterà al big match con il Chievo Verona non inizia nel migliore dei modi per Fabrizio Castori. Il tecnico, infatti, deve fare i conti con notizie poco confortanti che arrivano dall'infermeria: Kupisz si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un’elongazione al bicipite femorale. Durmisi, invece, ha riportato una lieve lesione muscolare al bicipite femorale. Cicerelli (risentimento muscolare) e Gondo (lombalgia) hanno svolto un lavoro atletico differenziato. Se per i primi due appare difficile un recupero per il match dell'Arechi, qualche chance in più potrebbero averla il centrocampista e l'attaccante. L'emergenza, tra l'altro, ha colpito le corsie esterne, mettendo fuori gioco tre calciatori. Se le cose dovessero restare così, con il Chievo Verona potrebbe fare il suo esordio-bis in granata Jaroszynski che, tra l'altro, ha indossato proprio la maglia dei clivensi per due stagioni.