Salernitana-Chievo Verona,Castori: "In palio punti importanti" Il tecnico: "La classifica la guardo perché aiuta a creare motivazioni"

"Tutte le partite sono difficili, è un campionato molto difficile e condensato in pochi giorni. La partita con il Chievo Verona presenta insidie come le altre. E' una squadra in forma, sono reduci da 11 risultati consecutivi. Ma noi siamo in crescita e lo abbiamo dimostrato nel finale di partita a Reggio Calabria". Così il tecnico della Salernitana, Fabrizio Castori presentando la sfida di domani con il Chievo Verona. "La prima cosa che guardo per fare la formazione è la tenuta fisica dei giocatori. Voglio che si giochi a ritmo alto, non voglio giocarmi sostituzioni all'inizio. Quindi penso che non bisogna mandare in campo giocatori che non sono pronti. Jaroszynski? Per me è un difensore che sa giocare sia a centro che in fascia. Poi dipende dalle necessità, all'evenienza può fare anche l'esterno. Cicerelli e Gondo? Hanno recuperato, non si sono allenati tutti i giorni. Però sono come dal 20 agosto, quindi una pausa forzata di 4-5 giorni non ha inciso sulla loro condizione, anzi può avergli fatto anche bene".

Sul nuovo acquisto Kristoffersen: "Anderson torna a far la punta perché è il ruolo più congeniale, anche perché a centrocampo è arrivato Kiyine. Kristoffersen è un giocatore alla Djuric, ha movenze giuste, è un giovane e potrebbe rappresentare un investimento per il futuro. È tipo Djuric ma ha più gamba. Avere 5 attaccanti è un numero giusto per affrontare un girone di ritorno come questo. Se uno ritiene un giocatore importante con determinate caratteristiche gli devi trovare l'alternativa. La classifica? Sinceramnte la guardo, non per creare illusioni ma perché è il compendio del nostro lavoro. Aiuta o contribuisce a creare motivazioni. Metterei la firma per rifar i punti dell'andata. Boultam? È un interno di centrocampo, giocava alla Cremonese. Ha una bella corsa, un ragazzo interessante, da scoprire".