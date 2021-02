Salernitana-Chievo Verona, in palio c'è il secondo posto Castori conferma il 3-5-2 ma cambia una pedina per reparto - Le probabili formazioni

Salernitana-Chievo Verona in programma questo pomeriggio (ore 14) all'Arechi è un big match che vale tanto per entrambe le formazioni. Granata e clivensi sono appaiati in classifica (35 punti insieme al Monza che ospiterà la capolista Empoli) e in palio c'è il secondo posto. Castori alla vigilia ha ammesso l'importanza della partita e spera di riuscire a bissare il successo dell'andata. Il tecnico del cavalluccio marino apporterà qualche modifica nel 3-5-2 iniziale, anche in considerazione del tour de force che prevede tre partite in una settimana: in difesa dovrebbe giocare Aya al posto di Bogdan; Casasola tornerà titolare sull'out di destra di centrocampo, mentre a sinistra, con Cicerelli non al meglio, Durmisi infortunato e Sy che non è ancora pronto, dovrebbe fare il suo esordio Jaroszynski. In avanti maglia da titolare per Tutino che farà coppia con Djuric. Per il resto Castori confermerà gli uomini scesi in campo al Granillo.

Il Chievo Verona di Aglietti, invece, farà 4-4-2: davanti partirà la coppia formata da Fabbro e De Luca, mentre Palmiero e Viviani saranno i due centrali di centrocampo; Ciciretti e Garritano completeranno il reparto. Davanti a Semper spazio a Mogos, Leverbe, Rigione e Renzetti.

SALERNITANA-CHIEVO VERONA

(stadio Arechi - ore 14) - le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Djuric. In panchina: Adamonis, Bogdan, Sy, Veseli, Boultam, Dziczek, Kiyine, Schiavone, Anderson, Cicerelli, Gondo, Kristoffersen. Allenatore: Castori

CHIEVO VERONA (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Ciciretti, Palmiero, Viviani, Garritano; Fabbro, De Luca. In panchina: Seculin, Vaisanen, Pavlev, Cotali, Zuelli, Obi, Giaccherini, Bertagnoli, Di Gaudio, Canotto, Djordjevic, Margiotta. Allenatore: Aglietti

ARBITRO: Sozza di Seregno – assistenti: Schirru e Trincheri – IV uomo: Ros