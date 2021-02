Salernitana-Chievo Verona 1-1, Tutino illude: pari all'Arechi De Luca riacciuffa i granata che restano secondi con i clivensi

Tutino illude la Salernitana, De Luca la riprende e regala il pari al Chievo Verona: il big match dell'Arechi termina 1-1 con le due squadre che restano appaiate al secondo posto in classifica. I granata passano in vantaggio nel primo tempo con un guizzo dell'attaccante di proprietà del Napoli. Nella ripresa i clivensi partono meglio e trovano il pareggio con un tap-in di De Luca in seguito ad una traversa di Garritano. Nell'occasione la Salernitana protesta perché secondo Belec la palla non aveva oltrepassato la linea. I granata hanno la chance per trovare di nuovo il vantaggio ma prima Semper dice di no a Djuric e poi Casasola calcia a lato da ottima posizione.

SALERNITANA-CHIEVO VERONA 1-1

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly (26' st Schiavone), Di Tacchio (36' st Dziczek), Capezzi (12' st Kiyine), Jaroszynski; Tutino (36' st Gondo), Djuric (36' st Anderson). In panchina: Adamonis, Aya, Sy, Veseli, Boultam, Cicerelli, Kristoffersen. Allenatore: Castori

CHIEVO VERONA (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Ciciretti (21' st Djordjevic), Palmiero (31' st Viviani), Obi, Garritano (36' st Giaccherini); Margiotta (21' st Canotto), De Luca (36' st Bertagnoli). In panchina: Seculin, Vaisanen, Pavlev, Cotali, Zuelli, Di Gaudio, Fabbro. Allenatore: Aglietti

ARBITRO: Sozza di Seregno – assistenti: Schirru e Trincheri – IV uomo: Ros

RETI: 23' pt Tutino (S), 5' st De Luca (C)

NOTE. Ammoniti: Coulibaly (S), Belec (S), Gyomber (S). Angoli: 4-8. Recupero: 1' pt - 3' st

48' - Triplice fischio all'Arechi: pari tra

45' - 3' di recupero.

45' - Ammonito Viviani

43' - Tiro-cross di Canotto, Belec è attento e riesce a deviare in corner con un guizzo felino.

36' - Girandola di sostituzioni: nel Chievo Verona entrano Giaccherini e Bertagnoli per Garritano e De Luca. Nella Salernitana entrano Anderson, Gondo e Dziczek per Djuric, Tutino e Di Tacchio.

35' - Belec dice di no a Djordjevic e salva il risultato.

34' - Ammonito Gyomber, era diffidato salterà la trasferta di Pisa.

31' - Cambio nel Chievo Verona: esce Palmiero, entra Viviani.

26' - Cambio nella Salernitana: esce Coulibaly, entra Schiavone.

25' - La Salernitana ci prova con un bolide dalla distanza di Di Tacchio, la palla esce alla sinistra di Semper.

21' - Doppio cambio per il Chievo Verona: entra Canotto esce Margiotta, entra Djordjevic esce Ciciretti.

19' - Ancora Salernitana pericolosissima: Casasola recupera un ottimo pallone al limite, entra in area ma da a tu per tu con Casasola calcia a lato.

16' - Salernitana vicinissima al gol: cross di Casasola, incornata di Djuric e miracolo di Semper che vola all'incrocio e respinge in angolo.

15' - Chievo ora più pericoloso: Garritano sfrutta un buco della difesa granata ma da ottima posizione calcia malissimo.

12' - Cambio nella Salernitana: esce Capezzi, entra Kiyine.

5' - GOL CHIEVO VERONA - Tiro cross di Garritano dalla sinistra, la palla sbatte sull'incrocio, De Luca ribatte, Belec respinge sulla linea di porta ma secondo l'arbitro la palla è entrata: 1-1 all'Arechi.

1' - Si riparte

SECONDO TEMPO

46' - Bella azione della Salernitana che chiude in avanti il primo tempo: ci prova Casasola con una conclusione da buona posizione che termina alta sulla traversa.

45' - 1' di recupero.

42' - Brivido per Salernitana: punizione di Ciciretti che esce d'un nulla alla sinistra del portiere granata che nella circostanza poco avrebbe potuto se la palla avesse inquadrato lo specchio.

40' - Ammonito Coulibaly che ha fermato fallosamente una ripartenza di Obi.

36' - Tutino prende il tempo alla difesa del Chievo Verona, entra in area ma viene fermato in angolo sul più bello.

26' - Punizione di Ciciretti, Belec si distende e para.

23' - GOL SALERNITANA - Cross di Casasola dalla destra, Tutino arpiona la sfera, si gira tra due difensori e trova l'angolino alla destra di Semper.

13' - Salernitana vicina al vantaggio, deviazione aerea di tacco du Di Tacchio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Semper salva sulla linea di porta.

12' - Tutino va via a un difensore in area con una veronica ma viene fermato in angolo al momento della battuta a rete.

10' - Salernitana pericolosa: sponda di Djuric per Capezzi che pesca in area Casasola, l'argentino calcia a rete ma Semper respinge la sua conclusione.

7' - Garritano va via a Jaroszynski, entra in area ma la sua conclusione viene deviata in angolo.

1' - Fischio d'inizio: è iniziata Salernitana-Chievo Verona.

Le squadre stanno facendo l'ingresso sul rettangolo verde dell'Arechi: tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Chievo Verona. Sugli spalti anche il co-patron granata Claudio Lotito.

IL PRE-GARA. Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana: Castori conferma il 3-5-2 e lancia nella mischia gran parte dei calciatori scesi in campo a Reggio Calabria. Jaroszynski sostituisce Cicerelli sull'out mancino mentre a destra torna Casasola. In avanti spazio a Tutino e Djuric. In difesa confermato il terzetto con Bogdan, Gyomber e Mantovani.

