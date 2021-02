Salernitana-C.Verona 1-1, Castori: "Troppi lamenti, ora basta" Il tecnico: "Deluso dall'atteggiamento degli avversari, gara decisa da quell'episodio"

E' un fiume in piena Fabrizio Castori dopo il 90esimo di Salernitana-Chievo Verona. Il gol fantasma concesso agli ospiti ha mandato su tutte le furie il tecnico dei campani che non ha mandato giù la scelta. "La Salernitana è alla pari delle squadre più forti del campionato ma abbiamo una cosa in più: piangiamo di meno. Oggi il Chievo ha fatto solo quello. Noi siamo lì, vogliamo giocarcela ed essere protagonisti fino alla fine. Sono deluso del comportamento dei nostri avversari e di questo atteggiamento nei confronti della Salernitana. Uno scontro diretto deciso in questo modo fa male. Il Chievo in settimana non ha fatto altro che lamentarsi della sfida d’andata e i loro pianti sono stati accolti. Però oggettivamente non si può procedere così. Difendo il mio lavoro ma anche quello dei ragazzi. Questi continui lamenti danno fastidio".

Promosso, invece, l'attegiamento della sua Salernitana. "Abbiamo fatto un’ottima partita, lottando e soprattutto approcciando bene l'incontro. Il pareggio lo accetto a malincuore perché meritavamo di più. Abbiamo sofferto un po’ nel secondo tempo ma non mi sta bene il risultato, meritavamo di vincere. Avevamo speso tanto in un primo tempo in cui meritavamo di allungare. Il gol ci ha frenato e abbiamo pagato la fatica. Sostituzioni? Ho messo gente fresca, sperando di poter ripartire e creare occasioni nel finale. Lotito? E’ rimasto soddisfatto della prestazione della squadra e abbiamo parlato dell’episodio. Questo è un campionato molto livellato e questo episodio sposta il risultato e il risultato condiziona la classifica. In un campionato così sono queste le cose che fanno la differenza. Tutino? E’ recuperato, ha avuto un momento di appannamento, le due esclusioni gli hanno fatto bene. Già lunedì a Reggio aveva dimostrato di essere in palla ma oggi è stato determinante. Coulibaly? L’ho tolto per precauzione. Jaroszinsky? Ha fatto un’ottima partita, ha contenuto bene Ciciretti non concedendogli nulla. Oggi avevamo bisogno di un difendente in quel ruolo e a sinistra ha fatto benissimo, questo credo sia il suo ruolo".