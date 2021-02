LIVE | Ascoli-Salernitana 0-2 Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Ascoli-Salernitana

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, D'Orazio; Eramo, Buchel, Saric; Sabiri; Bajic, Dionisi. A disposizione: Venditti, Sarr, Avlonitis, Corbo, Pinna, Danzi, Mosti, Cangiano, Parigini, Stoian. Allenatore: Sottil

SALERNITANA (3-5-2): Adamonis; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Gondo. A disposizione: Guerrieri, Sy, Schiavone, Cicerelli, Djuric, Anderson, Kristoffersen, Barone, Dziczek, Kiyine, Veseli, Antonucci. Allenatore: Castori

RETI: 2' pt, 24' pt Tutino (S)

ARBITRO: Abbattista di Molfetta - assistenti: Cipressa e Miele - IV uomo: Pezzuto

NOTE: Ammoniti: Sabiri (A), Coulibaly (S)

35' - Gondo prova ad andare via in contropiede ma in area di rigore viene fermato da Brosco. Nell'occasione Tutino chiedeva di essere servito.

33' - L'Ascoli ci prova con un colpo di testa di Brosco ma Adamonis è attento e respinge.

32' - Ammonito Coulibaly.

31' - La Salernitana spreca un buon contropiede: Gondo apre per Casasola che crossa di prima intenzione per Tutino ma la palla è fuori misura.

29' - Entrata dura di Sabiri su Gondo: giallo per il trequartista dell'Ascoli.

24' - GOL SALERNITANA - Ancora Tutino! L'attaccante granata approfitta di un errore di Quaranta, entra in area e tenta l'appoggio per Gondo, interviene Brosco ma la palla torna sui piedi dell'attaccante che batte Leali e fa 2-0.

20' - Salernitana pericolosa: cross di Di Tacchio, testa di Tutino, Leali respinge e salva l'Ascoli.

15' - Ancora Salernitana viva dalle parti di Leali: sponda di Gondo per Coulibaly che calcia di prima intenzione, palla alta sulla traversa.

12' - L'Ascoli prova a rispondere: errore in fase difensiva della Salernitana, la palla arriva a Sabiri che calcia a rete, Adamonis blocca.

10' - Ancora Salernitana pericolosa: rimessa lunga di Jaroszynski, Coulibaly appoggia per Gondo che calcia di prima intenzione, Leali blocca.

7' - Salernitana vicina al raddoppio: Tutino-Gondo e Casasola dialogano bene in area di rigore, l'argentino ci prova con un piattone a giro, Leali si distende e salva, impedendo anche il tap-in di Gondo.

2' - GOL SALERNITANA - Granata subito avanti con Tutino: rimessa laterale di Jaroszynski, testa di Gondo, D'Orazio sbaglia l'appoggio verso il portiere, Capezzi s'inserisce e appoggia per Tutino che a porta vuota porta avanti il cavalluccio marino.

1' - Partiti al Del Duca: è iniziata Ascoli-Salernitana.

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Ascoli-Salernitana.

IL PRE-GARA. Mantovani recupera e parte regolarmente dal 1' nel terzetto difensivo; soltanto panchina, invece, per Djuric che dovrà tirare il fiato. L'attaccante bosniaco sarà sostituito da Gondo. In mediana Jaroszynski agirà da esterno sinistro con Casasola sulla corsia opposta mentre Di Tacchio, Coulibaly e Capezzi completeranno il reparto. Tra i pali esordio stagionale per Adamonis che sostituirà l'infortunato Belec. Fischio d'inizio alle 14.

