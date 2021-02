Il calcio piange Bebo Leonardi: allenò la Salernitana nel 1980 L'allenatore si è spento all'età di 81 anni, fece grande la Torres

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Lamberto Leonardi, per tutti Bebo. L'allenatore che fece grande la Torres e allenò un giovanissimo Gianfranco Zola si è spento all'età di 81 anni. In carriera aveva allenato anche la Salernitana nella stagione 1980/1981, quella segnata dal tragico terremoto che mise in ginocchio l'Irpinia e diverse zone della provincia di Salerno. In granata collezionò un 12esimo posto nel campionato di serie C. In Campania Leonardi ha allenato anche l'Ischia Isolaverde, la Paganese, il Benevento, la Nocerina, il Giugliano e la Sangiuseppese. In Sardegna allenò un giovanissimo Gianfranco Zola che, poco dopo, sarebbe diventato un grande del calcio italiano.