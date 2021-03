Il calcio salernitano in lutto: addio a Felice Marano Ha indossato la maglia della Salernitana negli anni Sessanta

Il calcio salernitano è in lutto per la scomparsa di Felice Marano, deceduto all'età di 83 anni. Mezzala di grande talento, aveva indossato la maglia della Salernitana negli anni '60 per poi passare al Bologna. Il calcio era rimasto nella sua vita anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo: da allenatore guidò i settori giovanili di Salernitana e Vietri Raito ma anche diverse squadre dilettantistiche del panorama salernitano. Un pezzo di storia del calcio salernitano che se ne va.