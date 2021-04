Il sostegno del "Mai Sola": "Forza ragazzi, fateci sognAre" Striscione all'esterno dello stadio Arechi a poche ore dal match con il Frosinone

La sconfitta con il Lecce non ha affievolito l'entusiasmo della tifoseria della Salernitana. Dopo gli striscioni affissi all'esterno del Mary Rosy alla vigilia del match in terra salentina, stamane i soci del "Club Mai Sola" hanno voluto manifestare vicinanza e sostegno ai calciatori granata. Guidati dal presidente Antonio Carmando, i rappresentanti del sodalizio che ha sede a Fratte hanno affisso un eloquente striscione dinanzi al varco atleti dello stadio Arechi: "Forza ragazzi, fateci sognare", il testo nel quale le lettere "A" sono rigorosamente evidenziate in granata.

«Sembra il solito slogan, ma in questo momento storico per la squadra è il nostro grido da Stadio, noi che, come tutti, vorremmo essere lì a spingere il pallone nella rete avversaria. Non ci possiamo essere per colpa della chiusura dello Stadio, ma sappiamo che i giocatori in campo stanno ascoltando il nostro calore, e sanno che se succederà faranno parte della nostra storia», hanno spiegato i soci del club attraverso i social.

Il "Club Mai Sola", tra l'altro, si era mobilitato già nelle scorse settimane, realizzando il maxi-striscione "Uniti si vince. Forza Salernitana" che da diverse partite, ormai, campeggia nel settore Distinti dello stadio Arechi.