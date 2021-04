Salernitana, tamponi negativi dopo il caso covid La squadra è pronta a ritrovare il terreno di gioco dopo aver saltato l'allenamento di ieri

La Salernitana ha comunicato l'esito dei tamponi effettuati dal gruppo-squadra dopo la positività riscontrata a un tesserato granata, dai test del martedì: tutti negativi i tamponi della giornata di ieri. La squadra non si era allenata al centro sportivo "Mary Rosy": l'obiettivo è quello di ripartire in sicurezza e con qualche certezza in più con la società che aveva già rafforzato le misure di prevenzione per il rush finale di campionato.

Con i tamponi negativi e con il tesserato positivo isolato e "mai entrato in contatto con gli altri membri del gruppo", la Salernitana appare destinata al ritorno sul terreno di gioco del centro sportivo "Mary Rosy" per riprendere la preparazione, sospesa in attesa delle comunicazioni dei risultati dei test. C'è margine verso la prossima sfida di campionato nella sosta forzata, decisa dalla Lega B. Il primo maggio, con calcio d'inizio alle 14, sarà Salernitana-Monza all'Arechi.

