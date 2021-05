LIVE | Pescara-Salernitana 0-0 Gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida dell'Adriatico

La diretta testuale di Pescara-Salernitana

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Guth, Volta, Sorensen, Masciangelo; Omeonga, Valdifiori, Machin; Ceter, Odgaard, Capone. In panchina: Alastra, Radaelli, Bellanova, Nzita, Busellato, Tabanelli, Giannetti, Vokic, Galano, Riccardi, Chiarella, Longobardi, D’Aloia. Allenatore: Grassadonia.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Kiyine, Jaroszynski; Tutino, Gondo. In panchina: Adamonis, Aya, Durmisi, Veseli, Sy, Boultam, Kupisz, Schiavone, Anderson, Cicerelli, Djuric, Kristoffersen. Allenatore: Castori.

ARBITRO: Prontera di Bologna (assistenti: Massara e Trincheri - IV uomo: Meraviglia).

NOTE. Ammoniti: Di Tacchio (S). Angoli: 0-3. Recupero: 0' pt

45' - Fine primo tempo all'Adriatico: si va al riposo sullo 0-0 tra Pescara e Salernitana.

34' - Clamorosa occasione per il Pescara: Machin entra in area di rigore, la palla attraversa tutta l'area di rigore e arriva a Ceter che da due passi e a Belec battuto calcia sul palo.

26' - Pescara pericoloso: Odgaard penetra in area di rigore e tenta la conclusione che si stampa sull'esterno della rete.

24' - Ammonito Di Tacchio.

18' - Tiro-cross di Casasola dalla destra che si perde alto sulla traversa. Gara per il momento bloccata all'Adriatico. Buon approccio della Salernitana che, però, non riesce a sfondare.

7' - Cross dalla sinistra di Jaroszynski, la difesa del Pescara respinge, ci prova Capezzi dal limite ma la palla termina alta.

2' - Gondo guadagna una buona punizione dal limite. Ci prova Kiyine ma la palla viene deviata in angolo dalla barriera.

1' - Fischio d'inizio: la Salernitana gioca il primo pallone del match.

Tutta la Salernitana, prima del fischio d'inizio, è andata a salutare Gianluca Grassadonia, mettendo la parola fine all'episodio di ieri. Ora la parola passa al campo.

Le squadre stanno entrando sul rettangolo verde dell'Adriatico: è tutto pronto per il fischio d'inizio di Pescara-Salernitana.

A Pescara va in scena l'ultimo atto per la serie A. La Salernitana, seconda in classifica, insegue un sogno che manca da 23 anni alla città di Salerno. Per l'occasione il cavalluccio marino avrà al seguito anche Fabrizio Castori, negativizzatosi dopo aver contratto il Covid. Il tecnico - che sarà regolarmente in panchina - si affida al 3-5-2. Confermate le anticipazioni della vigilia: in difesa gioca Mantovani (al posto di Veseli) con Gyomber e Bogdan; a centrocampo sarà Kiyine a sostituire lo squalificato Coulibaly. Per il resto tutto invariato: Di Tacchio sarà il perno di centrocampo, Capezzi giocherà alla sua destra, mentre Casasola e Jaroszynski saranno gli esterni. In avanti tocca a Gondo e Tutino.