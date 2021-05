Salernitana, Castori esulta: "E' la vittoria del gruppo" Il tecnico granata: "E' straordinario raggiungere la serie A in una piazza così importante"

La Salernitana esulta per la promozione in serie A. Il tecnico Castori, colmo di gioia, ha raccontato così le proprie emozioni ai microfoni di Dazn subito dopo il triplice fischio del match di Pescara: "E' una grande gioia, in una piazza così importante è straordinario raggiungere questo traguardo. I campionati si vincono con il gruppo, con i valori umani e morali. Questi ragazzi si sono subiti calati in questa realtà e adesso raccolgono i frutti del duro lavoro. Non ci sono segreti nel calcio.

Decimo trionfo? Dalla Terza Categoria alla serie A ho vinto tutti i campionati. Cinque anni fa ho fatto la serie A con il Carpi, la persi ma sapevo che ci sarei ritornato. Non vedo l’ora".