Salernitana, Anderson: "Ora ci godiamo la serie A" L'autore del vantaggio granata a Pescara: "E' la vittoria di tutti"

Ha realizzato il gol che ha sbloccato l'incontro dell'Adriatico, aprendo le porte della serie A alla Salernitana. Esulta André Anderson al termine della gara: “Questa è la vittoria di tutti, ognuno ha messo la sua firma per un traguardo straordinario.

Gruppo? Questo è il minimo di quanto facciamo ogni giorno, in allenamento e nel tempo libero. Siamo una grande squadra, grazie al merito della società e del mister. Siamo diventati una famiglia. Ricordo molto bene i play out con il Venezia furono grandi emozioni ma soloè un brutto ricordo. Adesso ci godiamo la serie A, sono pronto".