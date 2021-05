Salernitana, la premiazione e l'attesa per i prossimi passi Domani, a partire dalle 17, la consegna del titolo e delle medaglie a società e tesserati

È la vigilia della cerimonia ufficiale in casa Salernitana. La Lega B, con il presidente Mauro Balata, premierà i granata per la promozione in Serie A. L'evento, in programma domani a partire dalle 17, sarà a porte chiuse nel rispetto delle normative anti-covid 19, ma sarà raccontato, in diretta tv, dal canale 696 TV OttoChannel. Nuove emozioni nell'attesa di definire il futuro della società. C'è da strutturare il percorso in massima serie con il Consiglio Federale che ha posto l'argomento relativo alla promozione della Salernitana tra i punti all'ordine del giorno per l'appuntamento in via Allegri, fissato per lunedì.

Nel frattempo, i co-patron Claudio Lotito e Marco Mezzaroma sono al lavoro per la miglior soluzione. C'è da tutelare il risultato sportivo, il cambio di posizione del club, il cui valore ha ottenuto una crescita sostanziale nelle ultime ore. Saranno giorni confronti, inevitabili e già programmati dai dirigenti granata. È attesa anche per le entrate e le uscite dalla rosa che ha conquistato la promozione. Clausole contrattuali, accordi definiti con l'arrivo in granata di diverse pedine nelle ultime due sessioni di mercato e rinnovi automatici: tutto in gioco con la prospettiva di un cambio che arriverà per vivere una stagione storica, quella 2021/2022, del ritorno in Serie A.