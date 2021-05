Salernitana, su 696 ritorna Granatissimi: ospite Castori In collegamento Skype anche Umberto Inverso e Mirko Polzone

Nella nuova puntata di Granatissimi in programma stasera alle 21, riflettori puntati sul futuro della Salernitana, dopo la promozione in serie A, e sul nodo multiproprietà. In studio, con Carla Polverino, i nostri opinionisti Tommaso D’Angelo e Peppe Iannicelli. In collegamento Skype: il tecnico granata, mister Fabrizio Castori, il vicepresidente Fondo Investimenti, Umberto Inverso e l'avvocato Mirko Polzone, esperto in diritto sportivo.

Come sempre ampio spazio all'interazione da casa. Per intervenire in diretta, basta chiamare il numero verde gratuito 800 919 002 o inviare un messaggio sms o whatsapp al numero 3428725223.

Appuntamento da non perdere a partire dalle 21 in diretta sul canale 696 DTT e in streaming su OttoChannel.tv (https://www.ottochannel.tv/direttalive/)