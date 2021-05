Salernitana, FIGC: "Porre termine a situazioni di controllo" La Federcalcio ha pubblicato quanto definito nel consiglio federale di lunedì scorso

In giornata, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato il comunicato ufficiale numero 249/A. Viene reso noto quanto già definito nel consiglio federale di lunedì scorso. Nella nota firmata dal segretario generale, Marco Brunelli, e dal presidente federale, Gabriele Gravina, vengono presentate premesse e delibera.

Il consiglio federale "ha deliberato di invitare il dott. Claudio Lotito, che esercita ai sensi del comma 2, art. 16 bis delle NOIF una posizione di controllo della S.S. Lazio S.p.a. e della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. a “porre termine” a tali “situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria”, di cui all’art. 16 bis delle NOIF, entro 30 giorni dalla notifica della presente delibera e comunque entro e non oltre 3 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al Campionato di Serie A 2021/2022, con espressa avvertenza che, nel caso del perdurare di tale situazione, la U.S. Salernitana 1919 S.r.l. non potrà essere ammessa alla partecipazione al campionato di Serie A stagione sportiva 2021/2022".

Le premesse - "Nel relativo verbale della seduta del Consiglio Federale del 9 luglio 2013 così, tra l’altro, si legge: “Il dottor Lotito sottolinea come la proposta avanzata con buon senso dal Presidente permetta ad un presidente di una società di serie A di mantenere il controllo di una società dilettantistica e non già professionistica che nell’evoluzione del suo percorso agonistico può giungere fino a militare nel campionato di serie B. E’ di tutta evidenza che una eventuale promozione della seconda società comporterebbe la perentoria attivazione della normativa federale – art. 16 delle NOIF - il quale già prevede l’obbligo di alienazione della situazione di controllo entro i 30 giorni successivi alla sopravvenuta compresenza nello stesso campionato".

Clicca qui per il comunicato integrale della FIGC