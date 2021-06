Salernitana, il Comune presenta i lavori: "L'Arechi sarà uno stadio da serie A" VIDEO - Presentati gli interventi di restyling per l'impianto di via Allende

Uno stadio da serie A. Il Comune di Salerno questa mattina ha presentato il programma dei lavori che riguarderanno l'impianto di via Allende. Interventi necessari per consentire alla Salernitana di disputare il campionato di massima serie ed, eventualmente, ospitare anche impegni internazionali o della Nazionale italiana. Il sindaco Vincenzo Napoli, il vice Mimmo De Maio e l'assessore Angelo Caramanno hanno illustrato gli interventi che partiranno a strettissimo giro e consentiranno all'Arechi di essere pronto per metà agosto, quando è in programma il primo appuntamento di Coppa Italia.

I lavori più complicati riguarderanno le torri faro che, al momento, non raggiungono le 1650 lux necessarie: inizialmente saranno implementate con dei fari mobili, poi saranno sostituite con un impianto a led. Nuovo look anche per spogliatoi e sala stampa. Pronto anche l'incartamento per l'installazione di nuovi tornelli nei Distinti e in Tribuna che consentirà, almeno inizialmente, di aumentare la capienza fino a 31.500 spettatori. Il Comune intende anche rimuovere le reti in ferro che sono dietro le porte ma questo aspetto dovrà essere definito con le autorità di pubblica sicurezza.